TCSG Umut Gemisi Datça Açıklarında Göreve Başladı
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kara sularının korunması ve keşif karakol görevi için göreve başladı. 88 metre uzunluğundaki gemi, denizlerde yardıma ihtiyaç duyan insanlara ve balıkçılara destek vermek amacıyla Türk sularında aktif olacak.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.
Denizlerde ihtiyacı olan insanlara ve balıkçılara yardım amacıyla Türk sularında görev yapan TCSG Umut, 88 metre uzunluğunda ve gelişmiş teknolojik sistemlere sahip.
TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor.