TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

AA - Semih Yüksel - Güncel
 - Güncelleme:
TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 8 okulda 728 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 8 okulda 728 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

Abana, Çatalzeytin, Cide ve İnebolu ilçelerinde 8 okulda geleceğin denizcileriyle bir araya gelen ekipler, kariyer günleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat yapısını anlatarak, hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı.

Ekipler, TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığının sorumluluk sahasındaki faaliyetleri hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Gelecekteki kariyerini sahil güvenlik teşkilatında planlayan öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, personel alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA / Semih Yüksel - Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title