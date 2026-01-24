Haberler

Tcmb'den Makroihtiyati Adım: Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 2 puan artırdı. Yeni oranlar, 1 aya kadar vadede yüzde 20, 3 aya kadar vadede yüzde 16 ve 1 yıla kadar vadede yüzde 14 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti.

Bu kapsamda, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ile yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırıldı. Yeni oranlar; 1 aya kadar vadede yüzde 20, 3 aya kadar vadede yüzde 16, 1 yıla kadar vadede yüzde 14 olarak belirlendi.

Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ile yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da yüzde 14'e yükseltildi.

