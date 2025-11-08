TCMB Üç Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşunun İzinlerini İptal Etti

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, İninal ve Aypara adlı üç elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile üç elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izinleri iptal edildi.

TCMB'nin yayımladığı kararlara göre; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. artık elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteremeyecek.

Söz konusu kararlar, TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihli toplantısında alındı.