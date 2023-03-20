Tcmb: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Ocakta 262 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, ocak ayında 262 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, ocak ayında 262 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini bugün açıkladı. Buna göre, ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçen yılın sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 312,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 574,1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler şöyle:

"Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı, ocakta 262 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2022 sonunda eksi 274,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Rezerv varlıklar kalemi de ocak ayında, 2022 sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 125,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 artışla 125,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,6 artarak 49,3 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ocakta 2022 sonuna göre yüzde 9,8 azalışla 150,1 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 92,2 MİLYAR DOLARA İNDİ

Portföy yatırımları ocakta, 2022 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 92,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10,8 azalışla 25,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,4 artışla 44,6 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 2 artarak 331,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,7 artarak 41,4 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 15 yükselerek 15,1 milyar dolara çıktı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 56,8 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 artarak 101,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti."