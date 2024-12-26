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TCMB Faizlerde 22 Ay Sonra İndirim Yaptı

TCMB Faizlerde 22 Ay Sonra İndirim Yaptı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 ay aradan sonra politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 47,5'e çekti. Bu karar piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon beklentileri hakkında olumlu ifadeler kullanıldı.

TCMB 22 ay sonra ilk kez politika faizinde aşağı yönlü değişiklik yaptı. Banka piyasa beklentilerinin üzerinde 2,5 puan indirimle faizi yüzde 47,5'e çekti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Banka 22 ay sonra faizlerde aşağı yönlü değişiklik yaptı. Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık toplantısında politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 47,5'e çekti. İndirim kararı piyasa beklentisi ile uyumlu olsa da oranı tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

TCMB en son Şubat 2023'te faizlerde aşağı yönlü değişiklik yapmıştı. Faizin yüzde 50'ye yükseltildiği Mart 2024'ten beri ise PPK toplantılarında herhangi bir değişiklik kararı alınmamıştı.

Karar sonrası TSİ 12: 32'de dolar/TL yatay seyirle 35,2139 seviyesinden işlem gördü. BIST100 endeksi ise yüzde 0,92 yukarı yönde 10.007,62 puandaydı.

Enflasyona dair olumlu beklentiler

Karara ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada, "Enflasyonun ana eğilimi Kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler Aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir" denilerek enflasyon beklentilerine dair iyimser ifadeler kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, hizmet enflasyonundaki "iyileşmenin belirginleştiği", işlenmemiş gıda enflasyonunun ise önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından "Aralık ayında ılımlı göründüğü" kaydedildi.

Metinde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" vurgusu korundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 ve yıllık yüzde 47,09 seviyesinde gerçekleşti.

PPK'nın gelecekteki faiz kararlarını "enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı" kaydedildi.

Bu arada 2020 yılından beri yılda 12 defa toplanan PPK 2025'te yeniden sekiz toplantıya dönecek. Toplantı tarihleri TCMB tarafından henüz duyurulmadı.

DW / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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