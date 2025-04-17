TCMB Faiz Oranlarını Yükseltti

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü faiz toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, PPK yüzde 42,5 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.

(SÜRECEK)