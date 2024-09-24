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TCMB Eylül Ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı Verilerini Açıkladı

TCMB Eylül Ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı Verilerini Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ait Reel Kesim Güven Endeksi'nin arttığını ve kapasite kullanım oranının mevsimsel etkilerden arındırılarak yüzde 75,9 seviyesine yükseldiğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 seviyesinde gerçekleştiğini, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi'nin ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, eylül ayına ilişkin "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" verilerini yayınladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yerinin yanıtlarıyla elde edildi.

Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesinde

gerçekleşti.

TCMB'nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

"ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde"

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir."

Kapasite kullanım oranı 74,9 seviyesinde

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak elde edilen verilere göre, eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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