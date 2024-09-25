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TCMB Eylül Ayı Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Eylül ayı için enflasyon beklentilerini duyurdu. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yıllık enflasyon beklentileri düştü.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

TCMB, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıkladı. Buna göre 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,0 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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