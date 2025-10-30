TCMB Ekim 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ekim ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine göre 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.

TCMB, Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Rapora göre, gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında ve hanehalkında artarken, reel sektörde sınırlı bir düşüş kaydedildi.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre: Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine yükseldi. Hanehalkının enflasyon beklentisi, 1,40 puanlık artışla yüzde 54,39 oldu.

Reel sektörün enflasyon beklentisi ise 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi. Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya kıyasla 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak ölçüldü.