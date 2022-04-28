Son dakika haber! Kavcıoğlu: "Enflasyonun indirilmesi noktasında ciddi ve kararlı adımlar atıyoruz"
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.(11)
AA / Güncel