TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"
AA - Belgin Yakışan Mutlu - Güncel
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Güncel