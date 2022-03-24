TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı" - Haberler

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Güncel
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı"

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Güncel

Enerji, TCMB, Güncel, Haberler

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