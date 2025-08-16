TCG Volkan Hücumbotu Maldivler Envanterine Girdi

Hibe edilen Doğan sınıfı TCG Volkan hücumbotu, Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri tarafından envantere alındı. Törene Maldivler Cumhurbaşkanı ve Türk yetkililer katıldı.

Maldivler'e hibe edilen Doğan sınıfı TCG Volkan hücumbotu, Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından, "TCG Volkan Maldivler'de" başlığıyla yapılan paylaşımda, savunma sanayisinde işbirliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikal sürecinin 1 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Male Limanı'na 10 Ağustos'ta aborda olan TCG Volkan'da Türk Bayrağı İndirme Töreni düzenlendiği ifade edilerek dün de TCG Volkan'ın, Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreninin yapıldığı aktarıldı.

Törene Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın katıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, törenden görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
