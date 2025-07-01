TCG Tekirdağ Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Ziyarete Açıldı

TCG Tekirdağ Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Ziyarete Açıldı
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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla TCG Tekirdağ karakol gemisi ziyarete açıldı. Ziyaretçiler gemi hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Tekirdağ'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yeni tip karakol gemisi "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Tekirdağ"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Ayşenur Altaytaş, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi gezdiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Musa Altaytaş da gemiyi beğendiğini ve çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekildiğini belirtti.

İsmail Can Akan ise geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu ve gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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