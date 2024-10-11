TCG Sancaktar Gemisi Mersin Limanı'na Ulaştı
İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan 378 Türk vatandaşının tahliyesini sağlayan TCG Sancaktar gemisi, Mersin Limanı'na geldi. Tahliye edilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
TCG SANCAKTAR GEMİSİ DEMERSİN'E GELDİ
İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da mahsur kalan yaklaşık 378 Türk vatandaşının tahliyesini sağlayan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar gemisi de Mersin Limanı'na ulaştı. Türk vatandaşları gemilerden tahliye edilip, otobüslerle gidecekleri memleketlerine uğurlandı.