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TCG Salihreis Fırkateyni Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Ziyaret Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki NATO Deniz Muhafızı Harekatı çerçevesinde Mısır açıklarında bir balıkçı gemisine bilgilendirme ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin "Denizde Durumsal Farkındalık Yaklaşması" kapsamında, Mısır açıklarındaki balıkçı gemisine ziyaret ve bilgilendirme yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"TCG Salihreis fırkateyni tarafından, 22 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı (FOCOPS) 2025-1 icra edilmektedir. Odak Harekatı bünyesinde icra edilen Denizde Durumsal Farkındalık Yaklaşması kapsamında, 25 Ocak 2025 tarihinde, Mısır açıklarında balıkçı gemisine ziyaret gerçekleştirildi ve bilgilendirme yapıldı."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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