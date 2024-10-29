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TCG Poyraz Hücumbotu Cumhuriyet Bayramı İçin Ziyarete Açıldı

TCG Poyraz Hücumbotu Cumhuriyet Bayramı İçin Ziyarete Açıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TCG Poyraz hücumbotu ziyarete açıldı. Çanakkale'den gelen gemi, yüksek manevra kabiliyeti ve silah sistemleriyle ilgiyi üzerine topladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi kıyısına gelen TCG Poyraz hücumbotu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Etkinlikler kapsamında Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

Çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle ziyaretçilerden ilgi gördü.

Ziyaretçi Hasan Ünal, AA muhabirine, savunma sanayide yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Daha güzellerini bekliyoruz. Poyraz hücumbotuna ilk defa geliyoruz, heyecanlıyız." dedi.??????????????

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Denizcilik Çanakkale Savunma kocaeli 3-sayfa Güncel

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