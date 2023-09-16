TCG Osmangazi gemisi Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere İzmir'den hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Osmangazi gemisinin sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım malzemelerini ulaştırmak üzere İzmir'den hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Osmangazi gemisinin sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım malzemelerini ulaştırmak üzere İzmir'den hareket ettiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TCG Osmangazi gemimiz yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket etti."
Kaynak: AA / Güncel