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TCG Oruçreis Fırkateyni Modernizasyonunun İlk Kontrol Seyri Başarıyla Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda modernizasyona tabi tutulan TCG Oruçreis fırkateyninin ilk kontrol seyrini başarıyla icra ettiğini duyurdu. Fırkateynin Milli Savaş Yönetim Sistemi ve Elektronik Sensör Sistemlerinin modernize edilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra deniz kabul testi faaliyetleri gerçekleştirilecek.