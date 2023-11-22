TCG Oruçreis Fırkateyni Modernizasyonunun İlk Kontrol Seyri Başarıyla Gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda modernizasyona tabi tutulan TCG Oruçreis fırkateyninin ilk kontrol seyrini başarıyla icra ettiğini duyurdu. Fırkateynin Milli Savaş Yönetim Sistemi ve Elektronik Sensör Sistemlerinin modernize edilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra deniz kabul testi faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda modernizasyona tabi tutulan TCG Oruçreis fırkateyninin ilk kontrol seyrini başarıyla icra ettiğini duyurdu.
Barbaros Yarı Ömür Modernizasyon Projesi çerçevesinde MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığında modernizasyona tabi tutulan TCG Oruçreis fırkateyni, Milli Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) ve Elektronik Sensör Sistemlerinin modernize edilmesini müteakip ilk kontrol seyrini 16 Kasım'da Gölcük bölgesinde başarıyla gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kontrol seyrinin tamamlanmasının ardından deniz kabul testi faaliyetleri icra edileceğini duyurdu. - ANKARA