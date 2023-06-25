TCG Nusret Müze Gemisi'ni 50 binden fazla kişi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Nisan-23 Haziran arasında TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, müze geminin 23 Haziran'da Tekirdağ liman ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandığı belirtildi.