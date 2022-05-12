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TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı

AA - Kazım Bulut - Güncel
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TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun olarak inşa edilen "TCG Nusret Müze Gemisi", Bursa'nın Gemlik ilçesinde ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun olarak inşa edilen "TCG Nusret Müze Gemisi", Bursa'nın Gemlik ilçesinde ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Gemlik'e gelen TCG Nusret Müze Gemisi vatandaşlardan ilgi gördü.

Yoğun olarak öğrencilerin ilgi gösterdiği gemide, sorumlu subaylar tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra geminin içinde müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesi anlatıldı.

TCG Türkeli gemisinin eşlik ettiği müze geminin güvertesi, gruplar halinde gezildi.

AA / Kazım Bulut - Güncel

Çanakkale, Bursa, Mayın, Müze, Güncel, Haberler

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