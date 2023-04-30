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TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırma'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırma'da ziyarete açıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çanakkale'de 1915'te döşediği mayınlarla savaşın kaderini belirleyen hamlelerden birine imza atan Nusret Mayın Gemisinin hatırasını diri tutmak için inşa edilen müze gemi Bandırma L İskelede vatandaşın ziyaretine açıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çanakkale'de 1915'te döşediği mayınlarla savaşın kaderini belirleyen hamlelerden birine imza atan Nusret Mayın Gemisinin hatırasını diri tutmak için inşa edilen müze gemi Bandırma L İskelede vatandaşın ziyaretine açıldı.

Müze gemiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Nusret Müze Gemisi 30 Nisan'da demirli bulunduğu Bandırma L iskelesinde akşam saatlerine kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Çanakkale Güncel Haberler

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