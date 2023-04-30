TCG Nusret Müze Gemisi, Bandırma'da ziyarete açıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çanakkale'de 1915'te döşediği mayınlarla savaşın kaderini belirleyen hamlelerden birine imza atan Nusret Mayın Gemisinin hatırasını diri tutmak için inşa edilen müze gemi Bandırma L İskelede vatandaşın ziyaretine açıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çanakkale'de 1915'te döşediği mayınlarla savaşın kaderini belirleyen hamlelerden birine imza atan Nusret Mayın Gemisinin hatırasını diri tutmak için inşa edilen müze gemi Bandırma L İskelede vatandaşın ziyaretine açıldı.
Müze gemiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
TCG Nusret Müze Gemisi 30 Nisan'da demirli bulunduğu Bandırma L iskelesinde akşam saatlerine kadar halkın ziyaretine açık olacak.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel