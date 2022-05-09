Nusret Müze Gemisi Bandırma'da

Gölcük Tersanesi Komutanlığında aslına uygun ve birebir inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Şehir İskelesinde Bandırmalı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sabah saatlerinde yüzlerce öğrencinin sıraya girdiği Nusret Müze Gemisi, öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Geminin içinde ziyaretçilere animasyon gösterisi yapıldı, yaşam mahalleri gezdirilip bilgiler verildi. 41 metre boyunda ve 6 metre eninde olan Nusret Mayın Gemisinin 15 personeli bulunuyor. Geminin, haziran ayında 16 gün süreli İzmir limanlarını ziyaret edeceği öğrenildi.

TCG Nusret Mayın Gemisi 2011 yılında Gölcük Tersanesinde Nusret Mayın Gemisinin anısını yaşatmak maksadıyla Türk mühendis ve işçileriyle yeniden bire bir planlarına uygun olarak inşa edildi. Çanakkale Deniz Müzesinde konuşlu olan Nusret Müze Gemisi, değişik zamanlarda Türk limanlarını ziyaret edip, halkın ve öğrencilerin denizciliğini sevdirmek, denizciliği tanıtmak, Çanakkale Deniz Savaşlarını millete anlatmak üzere seferler yapıyor.