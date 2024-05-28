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TCG Kınalıada korveti Tayland Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimleri icra etti

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada korveti, Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitimlere ait fotoğraflar da açıklamada paylaşıldı.

TCG Kınalıada korveti, Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eğitimlere ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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