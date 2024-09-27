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TCG Karadeniz Ereğli Gemisi İskenderun'da Ziyarete Açıldı

TCG Karadeniz Ereğli Gemisi İskenderun'da Ziyarete Açıldı
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TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin Limanı'ndan gelen gemi, İskenderun İskelesi'ne yanaşarak burada demirledi. Ziyaretçiler askeri personelden gemi hakkında bilgi alarak, gemiyi gezip hatıra fotoğrafı çekme fırsatı buldu. Ayrıca, ziyaret esnasında şehit aileleri için özel bir protokol yemeği de düzenlendi.

TCG Karadeniz Ereğli gemisi, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Mersin Limanı'ndan gelen TCG Karadeniz Ereğli gemisi, İskenderun İskelesi'ne yanaştı.

Buraya demirlenen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.

Vatandaşlar, gemiyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında ziyarete açılan gemide, şehit aileleri için protokol yemeği de organize edildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler İskenderun Denizcilik Karadeniz Güncel Ereğli Tören hatay

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