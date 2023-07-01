TCG Karadeniz Ereğli Gemisi Bartın Limanı'na geldi
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Bartın Limanı'na geldi. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu. Ziyaretçilere askerler eşlik etti ve gemi hakkında bilgi verildi. Gemisi yarın limandan ayrılacak.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Bartın Limanı'na geldi.
Bartın Garnizon Komutanlığı İskelesi'ne demirleyen gemi ziyarete açıldı.
Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.
Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Görevli askerler, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.
TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, yarın limandan ayrılacak.