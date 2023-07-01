TCG Karadeniz Ereğli Gemisi Bartın Limanı'na geldi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Bartın Limanı'na geldi. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu. Ziyaretçilere askerler eşlik etti ve gemi hakkında bilgi verildi. Gemisi yarın limandan ayrılacak.