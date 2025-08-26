TCG IŞIN Gemisi, Kaza Bölgesine Demirledi

'TCG Işın' gemisi, iş insanı Halit Yukay'ın kaza kırımına uğrayan teknesinin bulunduğu bölgeye ulaşarak cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalara başladı.

'TCG IŞIN' KAZA-KIRIMIN OLDUĞU BÖLGEDE DEMİRLEDİ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 68 metre derinlikteki cansız bedeninin çıkarılması için İstanbul'dan saat 09.16'da yola çıkan 'TCG Işın' gemisi, saat 13.33'te bölgeye ulaştı. Marmara Adası açıklarında, Yukay'ın teknesinin kaza kırıma uğradığı bölgede demirleyen geminin rotası ve hareketleri, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic ve My Ship Tracking ile görüntülendi.

Esra TÜRKER-Zehra BAYKAL-Zeki KARADENİZ/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
