Türk denizaltısı ve savaş gemisi, KKTC'de liman ziyareti yapacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü denizaltısı ile TCG Meltem hücumbotunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) liman ziyareti yapacakları bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, TCG I. İnönü Denizaltısı'nın (S-360) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Meltem Hücumbotu'nun (P-334) ise Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların denizaltı ve gemiyi yerel saatle 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edebileceği kaydedildi.