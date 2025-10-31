TCG Giresun Mısır'da Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

TCG Giresun Fırkateyni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında Mısır'a liman ziyareti yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Giresun Fırkateyni, Mısır ile diplomatik ilişkilerin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28-31 Ekim tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kentine liman ziyaretinde bulundu.

İskenderiye Deniz Üs Komutanı Tümamiral Mahmoud ABD El-Settar ve Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosu Deniz Cankaya tarafından karşılanan gemi personeli, İskenderiye Türk Şehitliği'nde anma töreni icra etti.

TCG Giresun gemisinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İskenderiye Valisi Koramiral Ahmed Khaled Hassan Said, Kuzey Donanma Komutanı Tümamiral Samer Nada, İskenderiye Deniz Üs Komutanı Tümamiral Mahmoud ABD El-Settar, İtalya, Yunanistan, Rusya savunma ataşeleri ve yardımcıları, diplomatik misyon temsilcileri ve Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.