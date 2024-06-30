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TCG Gemlik Fırkateyni Libya Açıklarında Arama Kurtarma Eğitimleri Yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak eden TCG Gemlik fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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