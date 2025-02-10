TCG Gelibolu Fırkateyni Libya Açıklarında Eğitim Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında çeşitli eğitimler yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış, malzeme transferi ve denizden personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel