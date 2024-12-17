TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu, Libya Açıklarında Eğitim Gerçekleştirdi
Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile TCG Akar akaryakıt gemileri, Libya açıklarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
TCG Gaziantep ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile TCG Akar akaryakıt gemileri, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında eğitimler gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel