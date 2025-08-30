İzmit'te TCG Fırtına Ziyarete Açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına hücumbotu ziyarete açıldı.

İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya gelenler, Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Gemiye ailesiyle ziyarete gelen Şaban Şentürk, yıllar önce askerlik görevini TCG Poyraz hücumbotuyla yaptığını belirterek, aynı tip bir gemiyi ziyaret etmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Oğlunu da yanında getirdiğini söyleyen Şentürk, "İnsan duygulanıyor tabii. 1993-1994 yıllarında askerlik yaptım. Tekrar anılar canlanıyor. Güzeldi yine gezmek." diye konuştu.

Şentürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geminin ziyarete açılmasının güzel olduğunu vurgulayarak, "Halkın gemiler hakkında bilgilendirilmesi güzel." dedi.

Anne ve babasıyla gemiyi ziyarete gelen Mert Aşrak ise 5 sene boyunca gemide görev yaptığını belirterek, "Gurur verici bir şey tabii. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şu an çok güzel, anlatılmaz. Bir de içinde yaşadığınız zaman ayrı gurur veriyor insana." ifadelerini kullandı.

Vali İlhami Aktaş, TCG Fırtına'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Öte yandan Vali İlhami Aktaş da Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı tarafından TCG Fırtına hücumbotunda şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Program, Vali Aktaş'ın şehit yakınları ve gazilerle sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.