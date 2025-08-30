TCG ENEZ, TEKİRDAĞ'DA ZİYARETE AÇILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', Tekirdağ'da ziyarete açıldı. Özel bir limana demirleyen gemiyi gezen vatandaşlara, görevli personel tarafından geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verildi. Ziyaretçiler hem gemiyi yakından tanıma fırsatı buldu hem de bayram coşkusunu denizde yaşadı. Gemiyi ailesiyle birlikte gezen Anıl Alkıran, "Ailecek geldik. Hem biz hem de çocuğumuz burada gemi hakkında personelden bilgi aldık. Her sene ilimize bir gemi geliyor. Bu bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızı milli bilinçle yetiştirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,