TCG Enez, Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halka açıldı. Ziyaretçiler, gemiyi gezerek hakkında bilgi aldı.

TCG ENEZ, TEKİRDAĞ'DA ZİYARETE AÇILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', Tekirdağ'da ziyarete açıldı. Özel bir limana demirleyen gemiyi gezen vatandaşlara, görevli personel tarafından geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verildi. Ziyaretçiler hem gemiyi yakından tanıma fırsatı buldu hem de bayram coşkusunu denizde yaşadı. Gemiyi ailesiyle birlikte gezen Anıl Alkıran, "Ailecek geldik. Hem biz hem de çocuğumuz burada gemi hakkında personelden bilgi aldık. Her sene ilimize bir gemi geliyor. Bu bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızı milli bilinçle yetiştirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.