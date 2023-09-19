TCG Batıray Denizaltısı Gölcük Donanma Komutanlığındaki Havuza Çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Batıray denizaltısının Gölcük Donanma Komutanlığındaki kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3000 tonluk denizaltı havuzuna başarılı şekilde çekildiğini bildirdi.

MSB, TCG BATIRAY denizaltısını havuzladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BATIRAY denizaltısını başarılı bir şekilde havuzladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bağlı Şirketimiz ASFAT tarafından üretilen ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu, TCG BATIRAY denizaltısını Gölcük Donanma Komutanlığımızda başarılı şekilde havuzladı" ifadeleri kullanıldı.