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TCG Batıray Denizaltısı Gölcük Donanma Komutanlığındaki Havuza Çekildi

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Batıray denizaltısının Gölcük Donanma Komutanlığındaki kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3000 tonluk denizaltı havuzuna başarılı şekilde çekildiğini bildirdi.

MSB, TCG BATIRAY denizaltısını havuzladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG BATIRAY denizaltısını başarılı bir şekilde havuzladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bağlı Şirketimiz ASFAT tarafından üretilen ve kendi özellikleriyle dünyada tek olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu, TCG BATIRAY denizaltısını Gölcük Donanma Komutanlığımızda başarılı şekilde havuzladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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