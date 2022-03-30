TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı - Haberler

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TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı

TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.

TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG Barbaros fırkateyninin, İtalya Deniz Kuvvetleri akaryakıt gemisi ITS Vulcano ile "Denizde akaryakıt ikmali" ve SNMG-2 unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yaptığı belirtildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Doğu Akdeniz, Akaryakıt, İtalya, Milli, Güncel, Haberler

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