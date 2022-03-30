TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
AA - Barış Gündoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.
TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli TCG Barbaros fırkateyninin, İtalya Deniz Kuvvetleri akaryakıt gemisi ITS Vulcano ile "Denizde akaryakıt ikmali" ve SNMG-2 unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yaptığı belirtildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel