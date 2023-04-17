TCG ANADOLU ZİYARETE AÇILDI- 3

TÜRKİYE'NİN en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler giriş kapısında kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu dün ziyarete açılmak üzere Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti. Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan gemide basın mensuplarının da katıldığı bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Halkın ziyaretine açılan 231 metre uzunluğundaki devasa geminin, uçuş güvertesinde "Bayraktar Kızılelma", "Bayraktar TB3", 4 adet taarruz helikopteri AH1W, 4 genel maksat helikopteri Seahawk SH70 konumlandırıldı.

17-23 NİSAN ARASI ZİYARET EDİLEBİLECEK

Gemiye ziyaretçi girişleri 13.00'te Sarayburnu Limanı'nda bulunan giriş kapısından başladı. TCG Anadolu'nun iç bölümlerini ve gemide yer alan zırhlı araç ve SİHA'ları görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren giriş kapısında kuyruk oluşturdu. Yetkililer; ziyaretçilerin, içinde 4 adet LCV çıkarma gemisi taşıyabilen havuz kısmı ve tankların da bulunduğu ağır araç güvertesi ile birlikte SİHA ve helikopterlerin yer aldığı uçuş güvertesini de gezebileceği bilgisini verdi. TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihlerinde, saat 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

AMFİBİ HAREKAT VE HAVA HAREKATLARINDA KULLANILACAK

TCG Anadolu'nun amfibi ve hava harekatları ve güç aktarımı icrasında kullanılacağı belirtildi. 231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip gemide, ameliyathanesi de bulunan 30 yataklı bir hastane ve 700 çıkarma personeli taşıyabilen 4 mekanize çıkarma gemisinin yer alabileceği bir havuz da bulunuyor. Geminin ağır ve hafif araç güvertesinde 13 tank 27 hafif zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 Römork ve 33 muhtelif araç taşınabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde ise helikopter, SİHA ve gelecekte envantere girecek hava araçlarının da konuşlandırılabileceği bildirildi.

"GEMİYİ GEZERKEN GURURLANDIKÇA AĞLADIM"

Gemiyi ilk gezenlerden Hasan Çakıl, "Gerçekten muhteşemdi, gurur duydum. Gezerken duygulandım, ağladım içeride. Kızılelma'yı, uçaklarımızı gördüm. Gururlandıkça ağladım, bu gemi geleceğimiz için çok önemli" ifadelerini kullandı. Gemiye gelenlerden Dursun Beytosun "74 yaşındayım, bize nasip oldu böyle bir icraatı görmek. Sabah namazından beri yollardayım. Gaziosmanpaşa'dan yaya geldim bu gemiyi görmek için ve gurur duydum. SİHA ve özellikle Kızılelma'dan çok etkilendim" dedi.

Kocaeli'den geldiğini belirten Seçil Sarı ise, "Dün akşam televizyonda gördüm. Görünce milli duygularım kabardı, gelmek istedim. Umduğumdan daha büyüktü, herkese de görmesini tavsiye ederim. SİHA'lar ve tanklar çok etkileyiciydi, oldukça da büyük ve yüksek, yukarı doğr çıkıp geziyorsunuz. Vatanımıza hayırlı olsun" diye konuştu.