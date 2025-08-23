TCG Anadolu, 'Zafere Yolculuk' Etkinliğiyle Gençler ile Çanakkale'den İstanbul'a Hareket Etti

MALAZGİRT Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 'Zafere Yolculuk' mottosuyla Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket etti. Yolculuğun tamamlanmasının ardından 8 saatte İstanbul'a varacak gemi, Sarayburnu Limanı'nda resmi törenle karşılanacak.

Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç, Gelibolu Feribot İskelesi'nden gemiyle açığa hareket etti. Daha sonra katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu'ya geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gemide gençleri karşılayarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Anadolu, intikalin tamamlanmasının ardından Gelibolu açıklarından İstanbul'a seyir faaliyetine başladı.

Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES destekli kulüp temsilcileri, medya ve iletişim öğrencileri ile TEKNOFEST'te derece almış gençler yer alıyor.

Seyir, İstanbul Sarayburnu'nda akşam saatlerinde resmi bir törenle sona erecek. Programın amacı, TCG Anadolu Gemisi aracılığıyla milli mücadele ruhunu yaşatmak ve gençlere teknoloji ile savunma sanayii alanında ilham vermek.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 110 BİN GENCİMİZİ ÇANAKKALE'YE GETİRİYORUZ'

Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gencin Çanakkale'ye getirildiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün 'Zafere Yolculuk' mottosuyla mavi vatanda bir seyir olarak planladığımız, gençlerimizle zafer haftamızın sürecini anlattığımız bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu yıl, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü olduğu için Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin gencimizi Çanakkale'ye getiriyoruz. Gençlerimiz burada Çanakkale Zaferi'ni, yaşanan tarihi olayları dinliyor ve güzel anılarla dönüyorlar" dedi.

Bakan Bak, "Ağustos ayı, Türk milleti için zaferler ayıdır. Önümüzdeki hafta Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Bu süreç öncesinde, Milli Savunma Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi TCG Anadolu'yla Çanakkale'den İstanbul'a getirmek için bir proje hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla hayata geçirilen bu proje, gençlerimizin teknolojide gelinen noktayı görmeleri açısından çok kıymetli. Teknofest yarışmalarına katılan, mühendislik eğitimi alan gençlerimiz için 8 saatlik bu seyir, büyük bir tecrübe olacak. Türk savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini görmeleri, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'da bir yolculuk yapmaları ve burada teknik tecrübeleri paylaşmaları onlar için çok değerli" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA DA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYOR'

Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Bakan Bak, "Türkiye, özellikle SİHA ve insansız hava araçları teknolojisinde savunma sanayi kuruluşlarımızın öncülüğünde çok önemli bir seviyeye geldi. Milli teknoloji hamlesinin devam etmesiyle birlikte savunma sektöründe ciddi bir hareketlilik var. Gençlerimizin de bu gelişmeleri görmesini istedik. Türkiye bugün bölgede bölgesel bir güç, küresel güç olma yolunda da büyük yatırımlar yapıyor. Gençlerimizin bu süreci yakından dinlemesi ve tecrübe etmesi bizim için önemli" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ BİR GEMİDE OLMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

Üniversite öğrencisi Hamza Çetin (22), projeleriyle etkinliğe katıldığını belirterek, "Unides Projesi göndermiştim, kabul edildiği için davet ettiler. TCG Anadolu'da bulunmak güzel bir deneyimdi. Yerli ve milli bir gemide olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizin bu gemiyi yapması ülkemiz için büyük bir kazanım. Burada olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

'MÜHENDİSLERİNİN YAPTIĞI BU ÖNEMLİ ESERİ KEŞFEDİYORUM'

Üniversite öğrencisi Emre Durmaz (20) ise "Liseden beri teknoloji projelerine katılarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dokuzuncu sınıftayken insansız araç geliştirmiştik ve bu projeyle arkadaşlarımla birlikte İstanbul'daki finallere kalmıştık. 11'inci sınıfta ise elektrikli araç geliştirdik. Şu anda da TCG Anadolu gemisini ziyaret ederek ülkemizin mühendislerinin yaptığı bu önemli eseri keşfediyor, gelecek için donanımlı bir mühendis olmaya çalışıyorum" diye konuştu.