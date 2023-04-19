TCG ANADOLU'YU ÜÇ GÜNDE 38 BİN 234 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildikten sona, 17 Nisan'da halkın ziyaretine açılmıştı. Ziyaretçi akınına uğrayan gemiye, 3. günde 15 bin 263 kişi ziyaret etti. Sarayburnu Limanı'nında gemiyi görebilmek için bekleyen yüzlerce kişi gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Üçüncü günün sonunda toplam ziyaretçi sayısı ise 38.234 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel