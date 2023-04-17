TCG ANADOLU'YU İLK GÜNDE 8720 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Melihcan ÇALIŞKAN / SARAYBURNU Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, ilk ziyaret gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Melihcan ÇALIŞKAN / SARAYBURNU Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, ilk ziyaret gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saat 13.00'da ziyarete gemiyi şu ana kadar 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilere açılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya halkın ilgisi yoğundu. Sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan ziyaretçiler, gruplar halinde gemiye alındı. Saat 13.00 itibariyle başlayan ziyaretler 18.00 itibariyle sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8720 kişi tarafından ziyaret edildi. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan 18.00'a kadar ziyaretçilere açık olacak.