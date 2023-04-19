TCG Anadolu yarın da ziyaret edilebilecek
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren ve Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin, yoğun ilgi nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatlerinde görülebileceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren ve Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin, yoğun ilgi nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatlerinde görülebileceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Sarayburnu Limanına demirleyen TCG Anadolu'muz vatandaşlarımızın yoğun ilgisi sebebiyle yarın 10.00-15.00 saatleri arasında da asil milletimizin ziyaretine açık olacak." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel