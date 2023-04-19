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TCG Anadolu yarın da ziyaret edilebilecek

TCG Anadolu yarın da ziyaret edilebilecek

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren ve Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin, yoğun ilgi nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatlerinde görülebileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren ve Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin, yoğun ilgi nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatlerinde görülebileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Sarayburnu Limanına demirleyen TCG Anadolu'muz vatandaşlarımızın yoğun ilgisi sebebiyle yarın 10.00-15.00 saatleri arasında da asil milletimizin ziyaretine açık olacak." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sarayburnu Güncel Haberler

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