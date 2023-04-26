TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi Sarayburnu Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti devam etti.

Sarayburnu Limanı'na demirlenen TCG Anadolu'yu yakından görmek isteyen vatandaşlar, gruplar halinde içeri alındı. Geminin içini ve güvertesini gezerek askeri araçları yakından inceleyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle dışarıda kuyruklar oluştu.

TCG Anadolu'yu yakından görmek için Beylikdüzü'nden geldiğini söyleyen Raim Kurtuluş, "Tankları, askerlerimizi, helikopterlerimizi gördük, her şey var çok şükür. Çok güzel, çok büyük. Güverteye çıktık helikopterler vardı." dedi.

"Türkiye'nin böyle bir gemi yapması çok muhteşem"

Ziyaret ettiği TCG Anadolu'nun etkileyici büyüklükte olduğunu belirten Çetin Ergin ise "İlk katta tanklar, arazi araçları, askeri araçlar var. Çok muhteşem bir gemi, yani büyüklüğünü yanına gelince anladık, hayal etmek çok zor bir şey. Günlerdir merak ediyorduk, bugüne nasip olmuş. Gurur verici bir şey. Türkiye'nin böyle bir gemi yapması çok muhteşem bir şey. Türk ordusuyla gurur duydum. Bunu başarabilen yetkililer, mühendisler, teknik elemanlar muhteşem." ifadelerini kullandı.

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.