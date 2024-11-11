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TCG Anadolu ve TCG Derya, Denizde Akaryakıt İkmalini Başarıyla Gerçekleştirdi

TCG Anadolu ve TCG Derya, Denizde Akaryakıt İkmalini Başarıyla Gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya destek gemisinin denizde ilk kez akaryakıt ve katı yük ikmali yaptığını duyurdu. Faaliyet Aksaz açıklarında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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