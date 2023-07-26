TCG Anadolu ve diğer savaş gemileri IDEF 2023 için Büyükçekmece açıklarında

Mavi Vatanın koruyucuları Türk Savaş gemileri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 için Büyükçekmece açıklarına geldi. Havadan görüntülenen Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'nun tüm heybeti gözler önüne serildi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünün en önemli göstergelerinden olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 bu yıl 16'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. IDEF, 28 Temmuz tarihine kadar İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Fuar çerçevesinde Türkiye'nin en önemli savaş gemileri de Büyükçekmece açıklarına gelerek boy gösterdi. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu gemisinin büyüklüğü diğer savaş gemileri ve yatların yakınında olması ile net bir şekilde ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 6 adet savaş helikopteri olduğu gözüküyor. Türkiye'nin ilk tank çıkarma gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Sancaktar ve TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan İstif sınıfı firkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi olma özelliğini taşıyan gemi çekilen görüntülere yansıdı. 3 adet savaş gemisini gören vatandaşlar ise ilk bakışta hayretlerini gizleyemedi. - İSTANBUL