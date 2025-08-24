TCG Anadolu'nun Boğaz'daki Geçit Töreni

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine katılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun geçişi sona erdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçişte TCG Anadolu'ya Savarona yatı ve 7 gemi eşlik etti. Geçit töreninde gemiler, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy güzergahından ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçiş yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la birlikte TCG Anadolu gemisine gelerek, geçit törenine katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Karagöz, Görgün ve Bayraktar'a gemide bulunan tank ve mühimmatı tanıtmasının ardından heyet, TCG Anadolu'nun güvertesindeki TB3 Bayraktar ve Kızılema'yı da inceledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geçit, Dolmabahçe Sarayı önünde sona erdi. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlamalarıyla tamamlandı.

Geçit törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu'dan katıldı.

Törene katılan öğrenciler duygularını anlattı

Öğrencilerden Mine Kayra Eren, donanmanın en büyük gemisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Donanmamızın en büyük gemisinde olmak beni gururlandırıyor. Top atışlarıyla beraber gerçekten büyülü bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Bence milli duyguları çok abartan bir andı." dedi.

Nesir Benur Şahintürk ise Mavi Vatan Teknoloji Kampı programı kapsamında TCG Anadolu'da yer aldıklarını belirterek, Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlerine hakim olan cihana hakim olur" sözünü anımsattı.

Şahintürk, "Burada bir kez daha gösterdik ki yerli ve milli teknolojilerle biz bu cihana hakimiz. Aynı zamanda bir çiçekle baharın olmayacağını ama o bir çiçeğin baharın temsilcisi olduğunu biliyoruz. Bizler baharı temsil ediyoruz." diye konuştu.

Programın çok verimli geçtiğini kaydeden Şahintürk, "Aynı zamanda TEKNOFEST yarışmacısı olarak her birimiz ayrı bir motivasyona sahip olduk ve şunu düşündük. Geliştirdiğimiz teknolojilerle bir gün biz de yerli ve milli teknolojilere destek olacak ve 'mavi vatan' kapsamında ülkemizin bütün alanlarında yer alacağız." ifadelerini kullandı.