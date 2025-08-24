TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni İçin İstanbul Boğazı'na Hareket Etti

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni için Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na doğru hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru ilerledi.

TCG Anadolu ve beraberindeki donanma unsurları, Karadeniz açıklarından saat 14.45 sıralarında geçit töreni için İstanbul Boğazı'na doğru yol almaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da bulunuyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatlerinde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.