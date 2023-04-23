Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'ndan hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Cumhurbaşkanını selamlayacak.

17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu sabah saat 10.00 sıralarında Sarayburnu'ndan hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE VATANDAŞLARI SELAMLAYACAK

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