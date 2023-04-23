TCG ANADOLU SARAYBURNU'NDAN HAREKET ETTİ

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'ndan hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Cumhurbaşkanını selamlayacak.

17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu sabah saat 10.00 sıralarında Sarayburnu'ndan hareket etti. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE VATANDAŞLARI SELAMLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, "Gücümüze güç katan TCG ANADOLU, yarın saat 12.00'de uçaklarımız ve helikopterimizle birlikte İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak halkımızı selamlayacak. Tüm halkımızı Avrupa ve Asya sahillerine bu özel anın gururunu paylaşmaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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