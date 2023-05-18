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TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi

TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sarayburnu Güncel Haberler

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