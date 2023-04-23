TCG ANADOLU'NUN YAPIMINDA ÇALIŞAN PERSONELLER,  BOĞAZDAN GEÇİŞİNİ GURURLA İZLEDİ

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe'ye yaklaşan gemi, 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladı. TCG Anadolu'nun Sarayburnu önlerinden geçtiği sırada çok sayıda vatandaş da o anlara şahit olmak için sahile akın etti. Vatandaşlar geminin Sarayburnu'ndan Dolmabahçe'ye doğru gittiği anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

"AYNI HEYECANIN 10 KATINI YAŞADIM"

"ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Sedef Tersanesi'nde yapım sürecinde 3 buçuk yıl çalışan Ramazan Fındıklı da gururlu olduğunu dile getirerek, "Ben de Sedef Tersanesi'nde 3 buçuk yıl bu gemide çalıştım. Çok mutluyum, gururluyum. Buradan geçtiğinde duygulandım tarif edilemeyecek bir şey. Emek verdiğim için bu gemide çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu fırsatı yaratan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023